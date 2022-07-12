Томский регоператор приехал в Омск перенимать опыт по сортировке мусора

Представителей соседнего региона интересовало, как работает новая система обращения с отходами на примере одного из лучших мусоросортировочных заводов страны.

На рабочей встрече в ООО «Магнит» обсуждались актуальные проблемы региональных операторов по работе с вторсырьем, найм сотрудников, технические нововведения, особенности тарифной политики и субсидирования.

Наибольший интерес у представителей компании «АБФ Логистик» вызвали мощности и производственные возможности омских заводов по обработке отходов. Сразу после официальной части делегация из Томска отправилась на Ленинский мусоросортировочный завод.

«Было интересно посмотреть на сортировку мусора, на то, как это происходит в Омске. Коллеги показали нам производственный процесс, рассказали, с какими проблемами им пришлось столкнуться при запуске комплекса и в процессе работы, какие технические решения внедряли самостоятельно. У омского регоператора есть чему поучиться, мы довольны визитом в Омский регион», – отметил директор «АБФ Логистик» Константин Чаринцев.

Напомним, что сегодня в регионе работают два мусоросортировочных завода. Каждый объект обеспечивает сортировку 200 тысяч тонн ТКО в год, суммарная мощность двух объектов составляет 400 тысяч тонн мусора в год. Предприятия работают круглосуточно, сортировку на них проходит порядка 70% городского мусора.

В одну смену на каждом заводе задействовано более 60 сортировщиков, подсобных рабочих, электриков, операторов оборудования и других сотрудников. На заводе отбирают пластик, 12 видов фракций, которые потом закупают компании-переработчики. Из омского вторсырья делают: ведра, поддоны для рассады, мусорные пакеты, мешки, тротуарную плитку.

«Мы с радостью откликнулись на просьбу коллег из соседнего региона показать, как работают наши заводы по сортировке твердых коммунальных отходов. Сегодня наши предприятия признаются экспертами всех уровней одними из лучших в России, поэтому гости из других регионов у нас бывают часто», – рассказал главный инженер ООО «Магнит» Андрей Ремеслов.

Добавим, что в ходе последнего визита в Омскую область вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, регион получил высокую оценку в части реализации «мусорной» реформы.

«Омская область и Красноярский край делят первое место по реализации реформы», - отметила чиновница ходе совещания с главами субъектов Сибирского федерального округа по вопросу реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.