Шквалистый ветер, ливни и грозы обрушатся на Омск 13 июля

Осадки будут сопровождаться грозой и сильным ветром. Фото: Евгения ГУСЕВА

13 июля на Омск обрушатся шквалистый ветер, ливни и грозы. Об этом сообщают в Обь-Иртышском управлении.

- С 11 по 14 июля Омская область будет находиться в неустойчивой воздушной массе. Ожидается развитие конвективных процессов, а значит, не обойдет без дождей, причем ливневого характера, гроз, шквалистого усиления ветра. Температура воздуха будет колебаться ночью от +14…+19°С до +11…+16°С, днем от +28…+33°С до +23…+28°С, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Елена Адаренко.

Уже завтра, 13 июля, в Омске прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Температура днем прогреется до +29. В ночные часы + 11...+ 16°C. Ветер северо-западный, в отдельных районах порывами до 15 м/с.

14 июля осадки ожидаются в течение суток. Ливни будут сопровождаться грозой. Днем синоптики предвещают до +31, ночью + 12...+ 17°C. Ветер северо-западный до 18 м/с.