Омские отделения ЛДПР и КПРФ выдвинули кандидатов на выборы в Горсовет

Сами выборы назначены на 11 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выборы в Горсовет выдвинули кандидатов омские отделения ЛДПР и КПРФ. Заседания делегатов конференций прошло 9 и 10 июля соответственно.

Каждая партия определила по одному члену на одномандатный округ. Таким образом, представлять интересы либералов и коммунистов будут 80 человек, то есть, по 40 от каждой организации.

Напомним, что в рамках выборов в Омский городской Совет была возвращена мажоритарная система. Теперь не будет партийных списков и каждый кандидат будет бороться за голоса со своего избирательного округа.