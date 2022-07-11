Из-за дождей пометохранилище птицефабрики под Омском до сих пор тлеет

За ситуацией следят органы прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До сих пор тлеет пометохранилище птицефабрики под Омском. А причиной тому дожди, - сообщает Город55 со ссылкой на собственные источники.

Это подтверждают и специалисты регионального минприроды. Из-за слякоти и дождей, которые наблюдались в Омской области предыдущие две недели, техника попросту не могла справиться с вывозом.

-По информации на 11 июля известно о ликвидации горение пяти из семи тлеющих чеков пометохранилища. Общий объем вывезенного помета составляет 82 тыс кубометров. Причиной задержки ликвидации тления стали дожди: спецтехника «тонет» на местах работы, а автотранспорт не может вывезти помет из-за размытых грунтовых дорог, - поясняют в минприроды.

На месте продолжают работать специалисты и ликвидировать скопившиеся отходы и пожар.