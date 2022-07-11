Более 500 домов Центрального и Советского округов Омска останутся без горячей воды

Омичам придется временно приспособиться к чайникам и кастрюлям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Без горячей воды на две недели останутся более 500 домов Центрального и Советского округов. Об этом сообщает Омск-РТС.

Приостановка подачи запланирована на полночь 13 июля, и связана с ремонтными работами на сетях. От водоснабжения отключат потребителей двух лучей ТЭЦ-5: Северного и Релеро. В этот список входят 547 жилых дома, 14 детских садов, 24 школы и 16 больниц.

Узнать полный список домов, попавших под отключение, можно на сайте поставщика ресурса.