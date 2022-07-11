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Политика11 июля 2022 12:01

Экс-глава омской налоговой Владимир Репин устроился на работу в МЧС России

Он назначен начальником Контрольно-ревизионного управления
Виктория КОВЕРНЕВА
Новая руководительница омской налоговой уже приступила к должности.

Новая руководительница омской налоговой уже приступила к должности.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На работу в МЧС России устроился экс-глава омской налоговой Владимир Репин. О его новой должности в лице начальника Контрольно-ревизионного управления сообщают «Коммерческие вести».

- Государственный советник Российской федерации 2 класса Владимир Репин назначен начальником Контрольно-ревизионного управления МЧС России, - говорится в приказе федерального Министерства по делам ГО и ЧС.

Напомним, ранее Репин занимал должность начальника УФНС Омской области. Теперь на этой должности значится уроженка Алтайского края Ольга Шмакова.