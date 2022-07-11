В Омске на 17 дней перекроют дорогу от улицы Волховстроя до улицы 4-я Северная

Дорогу перекроют до конца месяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске от улицы Волховстроя до административного здания 17б по улице 4-й Северной перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения вводятся с 13 июля 08:00 до 29 июля 20:00 вечера. Омичам предлагают варианты объезда этого участка по улицам 3-я Северная, 5-я Северная, Средней, Волховстроя.

Участникам дорожного движения напоминают о необходимости строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков, сигналами регулировщиков. Пешеходы должны соблюдать меры личной безопасности.