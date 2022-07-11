В Омске изменили работу светофора около парка «Вокруг света»

В этом режиме светофор начал работу с 8 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске на пересечении улиц Красный Путь и 1-й Затонской изменили режим работы светофора. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

- В связи с открытием аттракционов «Вокруг света» на Зеленом острове и, как следствие, увеличением количества личного автотранспорта, приезжающего в парк, существенно возросла транспортная нагрузка, отметили в ведомстве.

Теперь в будние дни с 17:00 до 20:00, а также в выходные и праздники время работы зеленого сигнала для поворота налево с улицы Красный Путь на улицу 1-ю Затонскую и поворота направо с улицы 1-й Затонской на улицу Красный Путь увеличено до 24 секунд.

Отметим, что светофор работает в таком режиме с 8 июля. За это время специалисты департамента транспорта проанализировали дорожные условия и выяснили, что изменение действительно помогло снизить загруженность на перекрёстке.