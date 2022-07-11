В Омске у перевозчика, водитель которого сбил трех подростков, нашли нарушения

Авария произошла прямо на пешеходном переходе. Фото: Инцидент Омск

Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора провело проверку в отношении перевозчика на маршруте №222. На данный момент его обслуживает ИП Алгазин.

Напомним, 16 июня на светофоре возле здания городского совета произошла авария. Водитель маршрутки сбил троих подростков. Одну девочку увезли в больницу без сознания. Этот случай и стал главным поводом для проверки перевозчика.

Осмотр показал многочисленные нарушения. Водители не проходили инструктажи по безопасности перевозок пассажиров и медосмотры после рейсов. Время работы и отдыха водителей не контролировали, а за условиями хранения автомобилей не следили.

В итоге Алгазину выдали предписание за ведение предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями. Его рассмотрит суд.