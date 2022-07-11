В Омске провели реорганизацию пассажирского предприятия №4

Реорганизация прошла 8 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске 8 июля ликвидировали пассажирское предприятие №4 и присоединили его к пассажирскому предприятию №8. Об этом отмечено в выписке из ЕГРЮЛ.

Напомним, в конце февраля реорганизация началась по указу мэра Сергея Шелеста. Это позволит сократить расходы ПАТП №8, поскольку из него исключат траты на содержание имущества ПП №4.

Добавим, что с 24 июня директором ПАТП-8 стал Марат Саликов. До него в течение четырёх лет этот пост занимал Виталий Маслик. С этого момента до конца июня обязанности руководителя организации исполнял Михаил Томилов.