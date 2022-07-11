В Омске Центр современной драматургии объявил о закрытии

Фото: соцсети Зары Демидовой

О закрытии объявил Центр современной драматургии. Об этом на странице во Вконтакте заявила руководитель театра Зара Демидова.

- Цсд Омск продолжит своё существование без постоянной труппы, мы надеемся, что хотя бы в таком формате он сможет существовать - как площадка для спектаклей творческих профессионалов, площадка для перформансов, выставок, проведения фестивалей. Учредителями театра так и остаёмся мы трое: Ярик, Света и я. Поэтому, если театр может быть любым, а учредители есть, площадка есть, то и театр есть, - написала Демидова.

Закрытие площадки современного искусства назревало давно, потому что руководство постоянно заявляла о нехватке денег. В этот раз причина эта же.