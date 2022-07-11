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Общество11 июля 2022 4:29

Акционеры омского радиозавода Попова приняли решение перерегистрироваться в Москву

Из названия предприятия уйдет аббревиатура РЕЛЕРО
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Перерегистрироваться в Москву приняли решение акционеры омского радиозавода имени Попова. Об этом пишут «Коммерческие вести».

Решение было принято на годовом собрании акционеров. Теперь руководить заводом будет столичная компания АО «Корпорация Попов Радио», возглавляемая бывшим вице-губернатором Омской области Владимиром Компанейщиковым.

Кроме того, из названия уйдет аббревиатура РЕЛЕРО. Теперь предприятие официально называется акционерное общество «Научно-производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова».