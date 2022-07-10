На трассе Омск-Русская Поляна водитель насмерть сбил велосипедиста

Мужчина скончался на месте

В Русско-Полянского районе Омской области произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

На месте сотрудники установили, что 37-летний мужчина ехал по трассе Омск–Русская Поляна на автомобиле «Мазда». В районе 144 километра он сбил велосипедиста, который ехал по обочине в попутном направлении. От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.