В июне омичи жаловались на выбросы больше 2 тысяч раз

Выбросы для жителей Омска частое явление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом месяце омичи жаловались на выбросы в воздухе больше двух тысяч раз. Эту статистику привели в региональном министерстве природы в ответ на запрос издания «Омскинформ».

По итогам мониторинга за 30 дней июня ПДК было превышено 29 раз, что подтверждает содержание опасных веществ. Омичи дышали воздухом без химии всего один день.

Отметим, что на улице 10 лет Октября, в Советском округе и на Левобережье в воздухе нашли оксид азота, сероводород, этилбензол, аммиак, фенол. Кроме того, в Ростовке горело пометохранилище. 24 июня в Омске было зафиксировано огромное превышение — в 9,6 раз ядовитого газа — хлорида водорода.