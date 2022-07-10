В Омске на Левобережье начнут убирать заброшенную стройку на Ватутина

Мэр Омска поручил ликвидировать свалку. Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Накануне, 9 июля, мэр Омска Сергей Шелест провел рабочий объезд в Кировском округе. Под критику градоначальника попала заброшенная стройка около жилого микрорайона «ЖК на Конева». О ней о написал в своём телеграм-канале.

- Никак нельзя сказать, что тут что-то контролируется. Покореженный забор, следы чьих-то „пикников“, заросший травой и деревьями котлован и полчища крыс, которые хозяйничают в брошенной строителями бытовке, — высказался мэр о территории.

Наводить порядок здесь будет администрация округа. Также, по итогам общего объезда Сергей Шелест обратиться к депутатам городского совета.

- Хотелось бы, чтобы и сами омичи, предприниматели, у которых есть торговые или производственные объекты, относились ответственно к той земле, что рядом с ними. Во всем должен быть хозяйский подход, — отметил он.