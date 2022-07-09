Мусульман Омской области поздравили с Курбан-байрамом

Праздник сопровождается молебнами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С Курбан-байрамом сегодня поздравляют всех мусульман Омской области. С теплыми пожеланиями семьи ходят в гости друг к другу. Это праздник отмечают на 70 день после Ураза-байрама.

Сегодня ко всем причастным обратились мэр Омска и губернатор региона.

- Мусульмане Омска живут в мире и согласии с представителями других конфессий, внося свой весомый вклад в историко-культурную, социальную и общественную жизнь города. Желаю тем, кто отмечает сегодня праздник, крепкого здоровья, добра, мира и благополучия. Пусть Курбан-байрам наполнит радостью и светом дома, а сердца — любовью и милосердием, - поздравил Сергей Шелест.

С поздравлениями обратился и глава региона.

- Этот светлый праздник символизирует милосердие и благочестие, обращает людей к добру, учит уважать традиции и внимательно относиться к ближнему. Эти общечеловеческие ценности – основа межнационального и межконфессионального согласия, которым так гордится наш регион. Пусть Курбан-байрам принесет в дом каждого мусульманина мир и радость, достаток и процветание, - пожелал Александр Бурков.