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Общество9 июля 2022 6:15

Теплоход до Ачаира отправляется из Омска 9 июля

Пассажиров просят соблюдать дресс-код
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: телеграм-канал «Омский теплоход»

Фото: телеграм-канал «Омский теплоход»

Сегодня, 9 июля, в 13.15 от омского причала отправится теплоход до Ачаира. Расписание рейсов опубликовал телеграм-канал «Омский теплоход».

Прибытие в поселок, где располагается женский монастырь, намечено на 15.30. Обратный рейс в 17.30. Стоимость взрослого билета - 700 рублей, а детского - 300.

Организаторы перевозок отмечают, что на борт не будут допущены пассажиры в алкогольном опьянении или с бутылочкой спиртного, а также в шортах и майках, так как в такой одежде нельзя посещать святое место.