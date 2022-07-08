Из Омска запускают теплоход до Ачаирского монастыря

Теперь омичи смогут добраться до монастыря не только на автобусе Фото: Андрей АБРАМОВ

В субботу, 9 июля, омичи смогут добраться до Ачаирского монастыря на теплоходе «Заря Югры» вместимостью 45 человек. Об этом сообщила пресс-служба омского речного порта в группе «Омский теплоход» социальной сети «ВКонтакте».

Отправляться с причала рейс будет в 13:15, а в монастырь «Заря Югры» прибудет уже в 15:30. Обратно теплоход поплывёт в 17:30, а время прибытия в Омск — 19:30. Отметим, что стоимость билета в один конец составит 700 рублей для взрослых. Для детей от 5 до 9 лет — 300 рублей.

Добавим, что полное расписание Омский речной порт утвердит только на следующей неделе, поэтому рейса в ближайшее воскресенье, 10 июля, не будет.