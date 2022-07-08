В Омске рядом с собором на Тарской построят крестильню

Вскоре одноэтажное здание построят Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омская мэрия дала разрешение епархии на строительство крестильни возле Крестовоздвиженского собора. Как отмечает протоиерий Олег Цветков, старое здание прошлой крестильни было возведенно после войны и разрушилось ещё в декабре 2020 года.

- Здание было одноэтажное, объёмное. Оно, к сожалению, пришло в ветхость. Причем в такую ветхость, что к самой крестильне нам пришлось установить подпорки, потому что она уже обрушалась, - приводит слова священнослужителя издание «НГС55».

Сейчас участок огорожен, а крестильня пока располагается в строительных вагончиках. Новое кирпичное здание возведут в шести метрах от собора. Постройку оформят в едином архитектурном стиле, а общая площадь здания будет 1,5 квадратных тысяч метров. Кроме того, внутри расположат три класса воскресной школы.

Отмечено, что строительные работы ещё не начались – у епархии не хватает денег, поэтому прихожан просят помочь средствами и стройматериалами.