У 30-летней омички арестовали автомобиль за кредиты и неоплаченные штрафы ГИБДД

Арестованный автомобиль омички. Фото: УФССП по Омской области

Женщина не платила штрафы ГИБДД и кредиты в банках. Когда долг стал подходить к миллиону, судебные приставы пошли на крайние меры.

Судебные приставы изъяли автомобиль у 30-летней омички, которая задолжала приличную сумму двум банкам. Об этом сообщила пресс-служба областного УФССП.

– В связи с тем что гражданка на все уведомления должностных лиц УФССП по Омской области о необходимости погасить задолженность не отреагировала, сотрудники ведомства приступили к принудительным мерам взыскания ее автомобиля марки Jeep Wrangler 1993 года выпуска, – отметили в ведомстве.

Женщина также не оплачивала административные штрафы. Общая сумма всех долгов превысила 720 тысяч рублей. На данный момент машина находится на специализированной стоянке. Если омичка в течение десяти дней не выплатит долги, ее автомобиль будет конфискован навсегда в счет погашения задолженностей.