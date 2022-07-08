Омский краеведческий музей в Большеречье ждет реконструкция

Для полного погружения в подводный мир, в этой секции будет имитация водной среды. Фото: Правительство Омской области

В Большереченском краеведческом музее проведут ремонтные работы и обновление помещений. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

На данный момент рабочие углубляют подземную нишу, где будет размещаться археологическая коллекция музея. Новая экспозиция «История. Природа. Жизнь» займёт в будущем два этажа здания.

- В подвальных помещениях мы представим посетителю зал археологии, а также в соседнем помещении будет размещена секция, где мы представим обитателей водоёмов среднего Прииртышья. Для полного погружения в подводный мир, в этой секции будет имитация водной среды, с расположением видов рыб на разных уровнях. Поднимаясь по лестнице, посетители увидят околоводных млекопитающих и птиц, — рассказал директор музея Руслан Пермяков.

После ремонта у музея появятся дополнительные площади и природную экспозицию поделят на несколько секций: животные, обитающие в Большереченском районе, птицы, рыбы и растения.