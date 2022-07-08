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Общество8 июля 2022 9:01

Омичка получила 3 миллиона рублей на открытие своего медицинского дела

Это ее второй грант в Фонде содействия инновациям
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Победительница Диана Огурцова. Фото: Правительство Омской области

Победительница Диана Огурцова. Фото: Правительство Омской области

Омичка Диана Огурцова выиграла грант в размере 3 миллионов рублей в конкурсе «Старт-1». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Проект Дианы был признан комиссией, как высокопотенциальный. Поэтому одобрение долго ждать не пришлось. Он предполагает разработку углеродных модифицированных сорбентов медицинского назначения комплексного действия.

- Инновационность разработки заключается в комплексном действии сорбентов, сочетании пористой структуры углеродного материала и биоспецифических свойств модификатора (гликолевой кислоты), — отметили в ведомстве.

Отметим, раннее девушка стала победительницей конкурса «УМНИК-2019» Фонда содействия инновациям.