Омичка получила 3 миллиона рублей на открытие своего медицинского дела

Победительница Диана Огурцова. Фото: Правительство Омской области

Омичка Диана Огурцова выиграла грант в размере 3 миллионов рублей в конкурсе «Старт-1». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Проект Дианы был признан комиссией, как высокопотенциальный. Поэтому одобрение долго ждать не пришлось. Он предполагает разработку углеродных модифицированных сорбентов медицинского назначения комплексного действия.

- Инновационность разработки заключается в комплексном действии сорбентов, сочетании пористой структуры углеродного материала и биоспецифических свойств модификатора (гликолевой кислоты), — отметили в ведомстве.

Отметим, раннее девушка стала победительницей конкурса «УМНИК-2019» Фонда содействия инновациям.