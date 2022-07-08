В Омске на покупку жилья детям-сиротам выделят 148 миллионов рублей

Расходы областного бюджета в этом году достигнут 134 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В пресс-службе областного правительства сообщили, что на повышение зарплат бюджетников дополнительно направят 2,4 млрд рублей. В итоге фонд оплаты труда в региональном бюджете в 2022 году достигнет 42,5 млрд рублей.

– Дополнительные средства будут направлены на выполнение целевых показателей по указным категориям бюджетников с учетом средней по экономике заработной платы, – рассказал министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Глава ведомства также отметил, что на данные цели планируется привлечь поддержку из федерации. Кроме того, 148 млн рублей выделят на приобретение жилья для детей-сирот. В общей сложности расходы областного бюджета в этом году достигнут 134 млрд рублей.