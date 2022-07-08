Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 8:33

В Омске на покупку жилья детям-сиротам выделят 148 миллионов рублей

Кроме этого будет увеличен фонд оплаты труда
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Расходы областного бюджета в этом году достигнут 134 млрд рублей

Расходы областного бюджета в этом году достигнут 134 млрд рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пресс-службе областного правительства сообщили, что на повышение зарплат бюджетников дополнительно направят 2,4 млрд рублей. В итоге фонд оплаты труда в региональном бюджете в 2022 году достигнет 42,5 млрд рублей.

– Дополнительные средства будут направлены на выполнение целевых показателей по указным категориям бюджетников с учетом средней по экономике заработной платы, – рассказал министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Глава ведомства также отметил, что на данные цели планируется привлечь поддержку из федерации. Кроме того, 148 млн рублей выделят на приобретение жилья для детей-сирот. В общей сложности расходы областного бюджета в этом году достигнут 134 млрд рублей.