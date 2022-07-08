Омского бизнесмена оштрафовали на 40 тысяч рублей за забор на берегу Иртыша

Согласно законодательству, перекрывать доступ к водоему не имеет право никто. Фото: Александра БУДАЕВА

За перекрытие доступа к Иртышу на 40 тысяч рублей оштрафовали омского бизнесмена. Об этом сообщает областная прокуратура.

Доступ к водоему был перекрыт на территории Усть-Заостровского сельского поселения. Росприроднадзор счел это несоблюдением условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

В итоге, омич был оштрафован, а демонтаж ограждений будет контролировать прокуратура.