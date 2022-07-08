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Общество8 июля 2022 4:19

Омского бизнесмена оштрафовали на 40 тысяч рублей за забор на берегу Иртыша

Вопрос доступа к водоему находится на контроле прокуратуры
Виктория КОВЕРНЕВА
Согласно законодательству, перекрывать доступ к водоему не имеет право никто.

Согласно законодательству, перекрывать доступ к водоему не имеет право никто.

Фото: Александра БУДАЕВА

За перекрытие доступа к Иртышу на 40 тысяч рублей оштрафовали омского бизнесмена. Об этом сообщает областная прокуратура.

Доступ к водоему был перекрыт на территории Усть-Заостровского сельского поселения. Росприроднадзор счел это несоблюдением условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

В итоге, омич был оштрафован, а демонтаж ограждений будет контролировать прокуратура.