На трассе Омск-Тюмень был пойман наркодилер с килограммом «синтетики»

Мужчина находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На трассе «Омск-Тюмень» сотрудники областного УФСБ России остановили наркодилера и изъяли килограмм синтетического наркотического средства. Таким образом канал наркотрафика был остановлен.

Известно, что фигурант дела предварительно изъял наркотик из тайниковой закладки. На мужчину заведено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети Интернет.

На данный момент он находится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.