Около 12:00 часов дня 52-летняя водительница автомобиля Ford Fiesta выехала на запрещающий сигнал светофора на перекрёсток на пересечении улицы Волгоградской с бульваром Архитекторов. В этот же момент там ехала ГАЗель медицинской скорой помощи в управлении 45-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе областного Управление МВД России. Столкновение стало настолько сильным, что машина скорой помощи упала на бок. На тот момент в ней находилась 70-летняя пациентка. В пресс-службе областного министерства здравоохранения уточнили, что пенсионерка не пострадала и её оперативно забрала другая бригада. - Водитель легкового автомобиля не пострадала, отказалась от госпитализации. Сотрудников скорой помощи доставили в БСМП-1, их состояние оценили как лёгкой степени тяжести, - уточнили в ведомстве.