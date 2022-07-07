Омский байкер погиб в Грузии при сходе оползня

Байкер не успел среагировать. Фото: Стоп-кадр видео

Страшное происшествие случилось в конце июня. Омский байкер Александр Слуцких погиб при сходе оползня в Грузии в селе Магароскари расположенного в Душетском районе. Об этом сообщает NGS55.

Известно, что 32-летний мужчина отправился в туристическое путешествие по Грузии на мотоцикле Africa Twin RD04. Оползень буквально снес Александра, когда он ехал по дороге, ведущей в средневековую крепость Шатили. Вблизи бушевала река Арагави, куда и унесло погибшего. Этот момент попал на кадры видео.

Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. В сообществе байкеров социальной сети «ВКонтакте» подтвердили его гибель.