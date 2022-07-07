Из окна противотуберкулезного диспансера выпал омич-рецидивист

Причина инцидента устанавливаются Фото: Олег УКЛАДОВ

5 июля из окна третьего этажа омского «Клинического противотуберкулезного диспансера» на улице Химиков, 8а выпал пациент. Об этом сообщили в больнице «Городу 55».

38-летнего мужчину доставили в приемное отделение ГБ №1. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы нескольких отростков позвоночника.

Известно, что пострадавший омич трижды был судим за кражи, угоны и убийство при превышении пределов самообороны.