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Общество7 июля 2022 7:14

Из окна противотуберкулезного диспансера выпал омич-рецидивист

38-летний мужчина остался жив, но получил серьезные травмы
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Причина инцидента устанавливаются

Причина инцидента устанавливаются

Фото: Олег УКЛАДОВ

5 июля из окна третьего этажа омского «Клинического противотуберкулезного диспансера» на улице Химиков, 8а выпал пациент. Об этом сообщили в больнице «Городу 55».

38-летнего мужчину доставили в приемное отделение ГБ №1. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы нескольких отростков позвоночника.

Известно, что пострадавший омич трижды был судим за кражи, угоны и убийство при превышении пределов самообороны.