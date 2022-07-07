Лауреатов премии омского губернатора разместят на городских видеоэкранах

Лауреаты премии получат 100 тысяч рублей

К празднику День семьи, любви и верности на 30 омских видеоэкранах размесят лауреатов ежегодной премии «Семья года». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Первыми лауреатами премии стала семья Гейнц, победившая в номинации «Приемная семья». Родители Мария и Евгений воспитывают 21 ребенка: 1 родной и 20 приемных. Семья принимает активное участие в городских и областных конкурсах. Супруги награждены благодарственными письмами различного уровня за вклад в укрепление института семьи.

Второй лауреат – семья Лейком, ставшая победителем в номинации «Социально активная семья». Супруги Денис и Мария, а также их трое детей принимают активное участие в общественно значимых проектах и спортивной жизни города, участвуют в общегородских субботниках, занимаются сбором, сортировкой и сдачей на переработку макулатуры, а также вещей и игрушек в центр социальной поддержки населения.

Губернатор региона Александр Бурков 8 июля традиционно наградит 10 лауреатов. Победитель каждой номинации получит по 100 тыс. руб.