Омская область вошла в десятку лидеров проекта «День цифры»

Проект дает возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме. Фото: Правительство Омской области

Около 100 школьников 5-7 классов и 179 омских детских лагерей, в том числе дневного пребывания, присоединились к общеобразовательному проекту «День цифры». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Проект стартовал в конце мая в профильном пришкольном лагере Гимназии №123 им. О.И. Охрименко.

- Прекрасно, что у наших детей сегодня есть возможность в игровой форме знакомиться с самыми актуальными профессиями в сфере информационных технологий – одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики, – отметил первый заместитель министра промышленности Андрей Ключенко.

Программа «Дня цифры» рассчитана на один лагерный день и включает в себя несколько этапов: совместно с вожатыми в командной игре ребята сначала проходят увлекательный квест, отвечая на вопросы, строят «цифровой лагерь будущего» на основе полученных практических знаний, а также участвуют в развлекательном интеллектуальном квизе, где подводят итоги дня, делятся впечатлениями и полученными знаниями.

Принять участие могут дети от 7 до 17 лет. Проект направлен на раннюю профориентацию детей в летнее время и дает возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время летнего отдыха в детском лагере.