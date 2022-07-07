К выходным в Омск вернется 30-градусная жара и прекратятся дожди

Погода наконец-то порадует омичей летней жарой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30-градусная жара вернется в Омск к выходным и наконец-то прекратятся дожди. О прогнозе погоды на ближайшие несколько суток рассказали в Обь-Иртышском управлении.

Сегодня, 7 июля, в Омской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха днем прогреется до +26°C, ночью + 9...+ 14°C. Ветер северо-восточный до 13 м/с.

Уже в пятницу потеплеет до +28°C, но осадки сохранятся на протяжении всех суток. Ночью потеплеет до +16°C. Ветер северо-восточный, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В субботу омичей ожидают уже забытые этим летом +30°C днем. В ночные часы столбик термометра поднимется до +17°C. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 10 м/с.