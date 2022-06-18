Ранним утром в Тарском районе Омской области случилось смертельное ДТП

Фото: пресс-служба УМВД Омской области.

18 июня около 05:20 часов в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с погибшим. Авария случилась на объездной дороге возле Тары в Омской области.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2114 - мужчина, при движении по объездной дороге вокруг города Тара в районе 4 километра допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД Омской области.

От полученных травм на месте скончался 28-летний водитель. Его пассажир - мужчина, личность которого устанавливают полицейские, доставлен в медицинское учреждение. Идет расследование.