Омский мэр Сергей Шелест продолжает находить меценатов для детских учреждений города

Фото: пресс-служба администрации города Омска

17 июня у детской школы искусств №10 имени Арно Бабаджаняня появился меценат. Соглашение с бизнесменом Ашотом Татояном о дальнейшей работе в социальном направлении подписал мэр Омска Сергей Шелест.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- К сожалению, возможности бюджета города не позволяют быстро решить всех проблем, которые накапливались десятилетиями и в омских школах и детских садах, и школах искусств. Но есть, к счастью, бизнесмены, которые не ставят целью заработать только деньги и готовы помочь городу. И это в первую очередь помощь нашим детям, - отметил градоначальник в свое Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сергей Николаевич отметил, что план работ в школе искусств уже согласован с бизнесменом. Этим летом в ДШИ № 10 обновят лицевую часть фасада и лестничный марш на втором этаже. В следующем году работу продолжат, также запланировано благоустройство территории и установка малых архитектурных форм. Предприниматель отметил, что неспроста взялся за патронаж именно школы искусств.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Я считаю, что величие каждого народа заключается в его культуре и образовании. Сегодня, учитывая наши возможности, я думаю, что мы не должны оставаться в стороне. Те соглашения, которые мы подписали с мэром города Сергеем Николаевичем, дают возможности 800-900 ученикам школы на достойное образование в комфортных условиях, - подчеркнул омский бизнесмен.

На торжественной церемонии подписания меценатского соглашения ученики исполнили лучшие номера.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Отметим, что детская школа искусств №10 была основана в 1974 году. В списке выпускников – свыше двух тысяч фамилий. Многие из них выбрали путь профессиональных музыкантов, художников и педагогов. Ежегодно ученики принимают участие в городских конкурсах и фестивалях. Преподаватели и дети становятся обладателями престижных наград.