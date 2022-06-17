Студенты ОмГПУ преображают пространство музея имени М. А. Врубеля

В начале июня студенты факультета искусств ОмГПУ направления «Монументально-декоративное искусство» приступили к преображению пространства читального зала и зоны коворкинга музея имени М. А. Врубеля. В 2021 году, благодаря поддержке благотворительного фонда Михаила Прохорова, в музее стартовал проект по переосмыслению и преобразованию пространства библиотеки – 135 кв. м. читального зала и коворкинговой зоны.

Руководителем рабочей группы стал профессор кафедры дизайна, монументального и декоративного искусства Евгений Дорохов. На создание эскизов ушло около шести месяцев. Комиссией, куда вошли и представители музея имени М. А. Врубеля, было выбрано два эскиза.

«Темы росписи связаны с книгами по искусству. Одна из композиций посвящена мировой истории письменности. Эта композиция показана через знаки и символы. Вторая композиция – целый калейдоскоп искусств. Это многоцветное художественное произведение. Здесь зритель увидит развитие искусства в картинках от первобытных до наших дней», – рассказал Евгений Дорохов.

Художественным оформлением музейных стен занимаются студенты Дарья Шастина, Дарья Подвальных, Анастасия Абрамова, София Теплова и Полина Шевченко.

«Росписи вдохновлены коллекцией библиотеки и её важной ролью в жизни молодых исследователей и художников. Пространство читального зала и зоны коворкинга нашего музея уже в ближайшее время станут доступны новым читателям, обеспечат всем необходимым для комфортной работы», – отмечают представители музея имени М. А. Врубеля.

В проект музея им. Врубеля включились партнёры, для которых организация свободного доступа к знаниям и экологичное использование ресурсов являются приоритетными направлениями. Реализация социально значимых проектов – одна из задач третьей миссии ОмГПУ и стратегии развития университета. ОмГПУ совместно с музеем им. Врубеля ведет давнее социальное партнерство. Студенты проходят ознакомительные и производственные практики в музее, преподаватели и студенты ОмГПУ участвуют в совместных социальных проектах, проводят семинары, практикумы и выставки.

Добавим, что студенты факультета искусств ОмГПУ принимают участие в добровольческих проектах. Так, молодые художники украсили лестничный марш детского дома и коридор Областной детской клинической больницы.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.