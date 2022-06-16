20 июня в Омске проведут санацию ржавых водопроводных труб

Примерно так выглядит труба до санации.

16 июня омская ресурсоснабжающая компания «ОмскВодоканал» сообщила о предстоящем ремонте участков двух водоводов, которые снабжают водой жителей Ленинского, Октябрьского и Центрального округов Омска. 20 июня на этих усатках проведут так называемую санацию - нанесут цементно-песчаный раствор на те места, где старые трубы особо проржавели. Воду частично отключат, а частично будут подавать по резервным схемам. О запланированном ремонте рассказали в компании.

- Это стальные трубопроводы, каждый из которых отслужил по несколько десятилетий. Один их них введен в эксплуатацию в 1963 году, другой – в 1978-м. Кратковременное отключение потребуется только для подготовительных работ и после их завершения для переключения абонентов. Санация водоводов продлится до 1 сентября этого года, - пояснил директор по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Вид трубы после санации. Фото: ОмскВодоканал.

В компании санацию считают эффективной и безопасной процедурой для восстановления водопроводных сетей, при этом ничего рыть и перекладывать не нужно. Ресурсники пояснили, что за 5 лет уже санировали четыре крупных водовода.