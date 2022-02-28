Внесение минеральных удобрений - залог богатого урожая

25 февраля в Русско -Полянском районе Омской области прошёл выездной семинар по вопросам эффективности применения жидких органоминеральных удобрений «Агрис» и предпосевной обработки семян жидким комплексным минеральным удобрением «Агрис Форсаж».

Организатором мероприятия выступило ООО «Агро Партнер», специализирующееся на поставке в сельхозпредприятия средств защиты растений и микроудобрений.

В работе семинара приняли участие представители ООО «Титан - Агро», ООО «ПРОДО-ЗЕРНО», а также главы хозяйств Павлоградского, Русско-Полянского районов. Омский аграрный университет представлял директор учебно-опытного хозяйства Владимир Николаевич Кумпан.

В преддверии весенне-полевых работ В.Н. Кумпан совместно с региональным представителем ООО «Агро Партнер» по Омской области В.Г. Маслей обсудили планы проведения совместных мероприятий на базе учхоза Омского ГАУ. Планируется заниматься прикладными научными исследованиями — закладыванием опытов, изучением экономического эффекта от применения различных препаратов на сельскохозяйственных культурах в климатических условиях Омского региона.

Минеральное питание - один из ключевых факторов не только высокого урожая, но и успеха растениеводства в целом.