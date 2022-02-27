Омский политик Александр Артёмов высказался о просьбе оппозиции обойти санкции ЕС

Артёмов считает, что людям, критикующим собственную страну, нужно жить за границей

Российская оппозиция, которая критикует действия властей, попросила правительство обойти санкции, выдвинутые Евросоюзом. Заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области Александр Артёмов высказался о такой просьбе «героев» страны.

- Есть хорошая русская пословица: «В семье не без урода». Ну, ладно, ты против действий государства, в котором родился, за которое, наверняка, отдавали жизни твои предки, но выторговывать себе этой позицией себе Куршавели, где так любят отдыхать эти «товарищи», счета в банках, куда западные хозяева сбрасывают расчёты за эту самую «позицию» … Это уже слишком! К сожалению, в российской истории есть примеры подобного двуличия, предательства, если хотите. 4 ноября мы отмечаем День народного единства, и все мы помним имена Минина и Пожарского, но помнят ли россияне тех отщепенцев, которые запустили поляков в Кремль? История всё расставит на свои места, а нашим «героям» можно только посоветовать немедленно выехать в тот же Куршавель и продолжить свою сладкую жизнь. Россияне как-нибудь обойдутся без этих товарищей, - подытожил Артёмов.