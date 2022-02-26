В Омске проходит Всероссийский день зимних видов спорта

Регион сегодня выступает центральной площадкой Всероссийского дня зимних видов спорта в стране. Масштабный спортивный праздник проходит в рамках празднования 200-летия образования Омской области.

День зимних видов спорта - общенациональный праздник олимпизма, спорта и здорового образа жизни, когда проходят самые разнообразные любительские соревнования по зимним видам спорта, проводятся мастер-классы и автограф-сессии с участием известных спортсменов. Всероссийский день зимних видов спорта проводится с 2015 года по инициативе Олимпийского комитета России в честь проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Каждый год порядка 1 миллиона человек ежегодно в этот день принимает участие в соревнованиях и конкурсах по зимним видам спорта, в мастер-классах и автограф-сессиях известных спортсменов.

Официальное открытие праздника состоялось 26 февраля на территории спорткомплекса «Красная звезда», где организована большая концертная программа, проходят соревнования по лыжным гонкам и биатлону, конькобежному спорту, керлингу и хоккею. Ведущим Всероссийского «Дня зимних видов спорта» 2022 года в Омске выступает заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин. На празднике сегодня присутствуют олимпийские чемпионы, призеры и участники Игр Алексей Тищенко, Екатерина Лобышева, Екатерина Галкина, Варвара Барышева.

День зимних видов спорта в Омске официально был открыт ровно в полдень с участием целого созвездия чемпионов. Старт празднику дал Губернатор Александр Бурков.

«Я поздравляю всех присутствующих с тем, что наш город стал главной площадкой всероссийского Дня зимних видов спорта. В России любят все виды спорта, но к зимним у нас особое отношение. И в нашем регионе они активно развиваются. Например, в прошлом году наши хоккеисты взяли Кубок Гагарина, а в этом «ястребы» стали серебряными призерами Олимпиады. Сегодня вы сможете посетить площадки видов спорта, которые культивируются в нашем регионе, и уверен, что мастер-классы, которые здесь сегодня будут проходить, привлекут молодежь к занятиям зимними видам спорта. Желаю хорошего настроения, с праздником!» - пожелал руководитель Омской области участникам и гостям большого спортивного фестиваля.

Поприветствовал омичей и руководитель организационного управления Олимпийского комитета России Игорь Степанов. Он зачитал адрес от ОКР, выбравшего Омскую область центральной площадкой Дня зимних видов спорта в России. Мастер спорта по фигурному катанию, участница чемпионата мира и Европы, ведущая телеканала «Матч. Страна» Эмма Гаджиева подчеркнула, что Омск - спортивный город и сегодня всех гостей праздника ждут интересные события.

Александр Бурков и Алексей Ягудин вместе дали старт биатлонно-лыжной эстафете. В ней участвуют чемпионы Омской области и призёры Сибирского федерального округа. Губернатор и олимпийский чемпион также посетили соревнования по конькобежному спорту «Омские молнии», в которых участвует более 60 спортсменов в возрасте от 13 лет.

«Очень приятно удивляет то, как спорт стал интегрирован в общество: очень много не только простых людей, но и крупных компаний уделяют большое внимание спорту и здоровому образу жизни. Александр Леонидович на открытии Дня зимних видов спорта сказал очень правильную фразу из восточной мудрости, что самое главное в своём длинном жизненном пути сделать первый шаг, найти себя. Здесь все условия для того, чтобы люди, которые пришли, сделали этот шаг, оценили значимость спорта и шли вперёд, видели перспективы развития. Другого рецепта успеха нет», - отметил Алексей Ягудин.

«У нас в области зимними видами спорта занимаются более 30 тысяч человек. И, я надеюсь, что сегодняшний праздник, благодаря нашим олимпийским чемпионам, Алексею Ягудину в том числе, их мастер-классам, вовлечёт многих молодых ребят в занятия спортом, занятия физической культурой, а, может быть, поможет определиться с выбором нового вида спорта, и, глядишь, мы в Омске увидим новые спортивные звездочки, а, может, и новых олимпийских чемпионов, - отметил Александр Бурков. - Омская область - спортивный регион, вырастивший не только чемпионов мира, Европы, но и Олимпийских игр. Более того, Олимпиада в Пекине показала, что во всем Сибирском федеральном округе только омичи привезли олимпийские медали. Это - наши хоккеисты, выпускники школы «Авангард», и они в очередной раз подтвердили, что наша Омская область - спортивный регион».

Для участников праздника на территории спорткомплекса «Красная звезда» организовано несколько локаций и различные активности: можно принять участие в катаниях с горок, в мастер-классах, автограф-сессиях именитых спортсменов, увлекательном квесте «Олимпийские сезоны», победители которого получат сувениры от Олимпийского комитета России. Каждая станция квеста посвящена ярким событиям Олимпийских игр: «Сочи-2014», «Рио-2016», «Пхенчхан-2018», «Токио-2020», «Пекин-2022». В стилизованных фотозонах желающие могут сделать снимок на память о праздничном событии. Для присутствующих на празднике организовано бесплатное горячее питание, а участники квеста получают билеты лотереи, в которой разыгрываются ценные подарки.

В 19:00 состоится ледовое шоу, в котором примет участие уроженка Омской области Полина Цурская – победительница II Юношеских Олимпийских игр в Хамаре 2016 года.

По завершении ледового шоу все желающие смогут принять участие в массовом катании на коньках.