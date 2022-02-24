Никак не можем переехать: Корпус классического университета в Омске не могут построить 15 лет

Здание скоро достроят и впустят новых учеников Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Исполняющий обязанности ректор ОмГУ Сергей Замятин сегодня, 24 февраля, сообщил о скорой сдаче главного корпуса ОмГУ имени Ф.М. Достоевского. Деньги на завершение строительства были выделены, и в 2023 году планируется открытие корпуса на улице Фрунзе.

Руководитель вуза уточнил, что сейчас все силы брошены на достройку главного корпуса. Туда планируют перевести администрацию университета и юридический факультет.

Напомним, что этот корпус возводят на протяжении 15-ти лет. Что примечательно, за это время уже несколько человек из администрации университета попали под уголовное преследование. И, буквально, каждый ректор обещал достроить здание в период своего руководства.