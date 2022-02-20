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Общество20 февраля 2022 7:37

Полуразрушенное здание омской казармы выставят на торги за 45 млн рублей

Аукцион назначен на март 2022 года
Наталья ВИРКУНЕН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Разрушенные стены, обвалившийся пол - так сейчас выглядит памятник архитектуры и истории. Фото: google.map.

Разрушенные стены, обвалившийся пол - так сейчас выглядит памятник архитектуры и истории. Фото: google.map.

Департамент имущественных отношений администрации Омска объявил новые торги, на которых чиновники повторно постараются продать здание-памятник «Казарма Омского военного округа» 1822–1823 годов постройки на улице Партизанской. Торги будут повторными. Первые, которые уже прошли 10 февраля текущего года, не состоялись, потому что не было подано ни одной заявки.

Ныне полуразрушенное здание входит в состав историко-культурного комплекса «Омская крепость» завалено строительным мусором. И несмотря на неудачный аукцион, чиновники не теряют надежды на продажу. Так ранее было заявлено, что историческим памятником заинтересовался инвестор из соседнего Новосибирска. Предприниматель намеревался восстановить здание и обустроить в нем общественную баню.