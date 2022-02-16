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Общество16 февраля 2022 7:02

В Омске 9 тысяч школьников подали заявку на сдачу ЕГЭ

Почти тысячу человек хотят пройти тестирование по иностранному языку
Ольга ЦВЕТАТИЙ
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Единый государственный экзамен выпускники сдают каждый год

Единый государственный экзамен выпускники сдают каждый год

Фото: Мария ЛЕНЦ

Омское министерство образования подвело итоги приема заявок на сдачу ЕГЭ в 2022 году. Стало известно, что около девяти тысяч школьников планируют сдавать единый государственный экзамен.

Отметим, что обязательными предметами остались русский язык и математика. Первое место по дополнительным направлениям занимает обществознание, его планируют сдавать 47% школьников. Второе – физика. Этому предмету отдали предпочтение 26% выпускников.

928 человек собираются сдавать ЕГЭ по иностранным языкам. Среди самым популярным стал английский язык . Заявки пришли на французский язык - 3 человека и китайский 6 человек.

- ЕГЭ в 2022 году будет проводиться в три периода: досрочный - с 21 марта по 15 апреля, основной - с 26 мая по 2 июля и дополнительный - с 5-20 сентября, - отмечает региональный минобразования.