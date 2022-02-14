Александр Бурков и Сергей Чемезов обсудили сотрудничество в области промышленного производства и подготовки кадров

Основной темой встречи в Москве Губернатора Омской области и генерального директора государственной корпорации «Ростех» стало обсуждение перспектив производства новых видов продукции на омских предприятиях и их участие в реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Губернатор и глава «Ростеха» обсудили вопросы кадрового обеспечения омских предприятий оборонно-промышленно-комплекса. В состав госкорпорации входят такие предприятия ОМО им. П.И. Баранова, «Сатурн», «ОМКБ», «Омсктрансмаш» и «ОНИИП».

Омская область планирует участвовать в федеральной экспериментальной программе «Профессионалитет». Цель проекта – комплексная реструктуризация системы среднего профессионального образования во взаимодействии с отраслевыми предприятиями, отраслевой подход к подготовке кадров. На создание в регионах образовательно-производственных кластеров предусмотрена государственная финансовая поддержка по приоритетным отраслям с долевым участием работодателей. Для потребностей предприятий ОПК в квалифицированных рабочих кадрах в 2023 году планируется реализация на территории региона проекта по отрасли «Машиностроение».

В качестве участника федерального проекта готов выступить Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского. ОМО им. П.И. Баранова предоставило в распоряжение образовательного учреждения учебный корпус, где в рамках региональной программы повышения конкурентоспособности профессионального образования «Молодые профессионалы» планируется уже в этом году создать две современные мастерские по компетенциям.

Ещё одной темой обсуждения стало использование производственной и научно-исследовательской базы ФНПЦ «Прогресс» в проектах Госкорпорации «Ростех» в области шинной продукции. Омское предприятие создаёт уникальные конструкции резинометаллических вибро- и звукоизолирующих муфт для кораблей специального и гражданского назначения, разрабатывает и выпускает пневморессоры для вагонов метрополитена, рельсовых автобусов, скоростных поездов, пневмоэлементы для автотранспорта. Предприятие также является лидером в сфере разработки и исследования арамидных кордов, которые широко используются мировыми производителями авиационных шин.

Александр Бурков и Сергей Чемезов также обсудили вопрос участия Госкорпорации «Ростех» в строительстве социальных объектов в Омске.

Александр Бурков выразил признательность главе «Ростеха» Сергею Чемезову за поддержку в вопросе сохранения в федеральной собственности пакета акций НПП «Эталон». Отметим, НПП "Эталон" – крупнейший отечественный производитель средств метрологического обеспечения измерений температуры, единственный в России разработчик и производитель Государственных первичных и вторичных эталонов, исполняет работы в соответствии с гособоронзаказом. Приватизация предприятия могла повлечь его полную ликвидацию.

Минпромторгом России при участии Госкорпорации подготовлены и представлены в Правительство РФ документы об исключении омского предприятия из программы приватизации с вводом его в структуру «Ростеха».