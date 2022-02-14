Из-за ремонтных работ часть Левобережья Омска отключат от водоснабжения

Отключение воды частое явление для жителей города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба ОмскВодоконала проинформировала о том, что завтра, 15 февраля, на ряде объектов Кировского округа на большую часть дня отключат холодную воду. Работы затронут в том числе здание Омского аэропорта на Транссибирской, 18 и пару корпусов летно-технического училища.

Также, через неделю, 21 февраля, без холодной воды останется часть жилых домов и торговых предприятий в районе улицы Мельничной. Причина этому ремонтные работы водопровода по улице Лесоперевалка, 3.

Под отключение попадут улицы 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Лесоперевалка, водонапорная колонка на Лесоперевалке и магазины на Мельничной, 145, 145/2, 145/1.