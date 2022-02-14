В Омске скандальный ТЦ возле парка 30-летия ВЛКСМ откроют в конце февраля

Удобное расположение позволит омичам вдвойне приятнее проводить время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговый центр, расположенный на пересечении улиц Масленникова и Богдана Хмельницкого буквально через пару недель откроется для покупателей. Он будет носить название «Парк». Предположительно, наименование выбиралось по месторасположению – ТЦ находится слева от входа в главный городской парк 30-летия ВЛКСМ.

Общая площадь четырехэтажного здания составляет около 20 тысяч кв. м, рядом находится парковка на 400 мест. Сам торговый центр строился несколько лет и за это время фасад и конструктив претерпели много видоизменений.

Напомним, что здание принадлежит компании «Кедр», аффилированной с депутатом Заксобрания Омской области Дмитрием Павловым.

По информации «НГС55» со ссылкой на отдел аренды компании, открытие ТЦ пока планируется на конец февраля. Там разместится супермаркет цифровой и бытовой техники DNS и магазин женской одежды Zarina. С остальными арендаторами договоры находятся на стадии подписания.