Омич, обвиняемый в убийстве жены, предстанет перед судом

Двое детей остались сиротами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омский следственный комитет рассказал подробности о зверском убийстве в районном посёлке Горьковское, которое произошло 3 декабря 2021 года. Тогда в подъезде жилого дома была убита молодая женщина.

Следствие установило, что в тот день к омичке пришел бывший муж. Он в очередной раз просил экс-супругу вернуться к нему с двумя их маленькими детьми. Но на все предыдущие просьбы она отвечала отказом, так как бывший муж систематически ее избивал.

- Женщина, увидев его, попыталась убежать в подъезд дома, но мужчина дважды выстрелил ей в спину из принесенного с собой двуствольного охотничьего ружья 16 калибра, причинив потерпевшей сквозное ранение грудной клетки слева с повреждением сердца и легкого, от чего женщина скончалась на месте происшествия, - пояснили в пресс-службе следкома.

Расследование уголовного дела завершено, теперь оно будет передано в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.