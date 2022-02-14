740 млн рублей потратят на ремонт и строительство новых дорог в Омской области

Сегодня на аппаратном совещании Губернатора Омской области Александра Буркова с кабинетом министров обсуждался вопрос о строительстве и реконструкции дорог в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Как сообщила заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Лариса Машинская, на эти цели планируется направить 740,6 млн рублей, в том числе 655,5 млн рублей – из федерального бюджета. Для привлечения внебюджетных средств в размере 37 млн рублей заключены соглашения с агропромышленными компаниями.

Всего за счет этих средств построят и реконструируют 11 дорог с твердым покрытием к объектам сельхозтоваропроизводителей общей протяженностью 25,8 км. Из них 10 дорог – местного значения в Азовском немецком национальном, Любинском, Одесском, Оконешниковском, Крутинском, Павлоградском, Таврическом, Тюкалинском районах. Также реконструируют дорогу областного значения Золотая Нива – Сергеевка (участок Березовка – Сергеевка) в Оконешниковском районе.

По информации заместителя Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Романа Минуллина, деньги до муниципалитетов будут доведены в начале марта, после чего стартуют конкурсные процедуры. Подрядчиков планируется определить до 8 апреля.

«Инфраструктуру на селе надо развивать – это одно из приоритетных направлений работы областного Правительства. Наш регион в прошлом году по итогам отбора федерального Минсельхоза стал лидером по объему привлечения средств на развитие транспортной инфраструктуры в сельских территориях. И наша задача – сделать эту работу качественно», – подчеркнул Александр Бурков.

Региональный Минстрой и Минсельхоз возьмет на особый контроль работы по всем объектам, в том числе определят с подрядчиками объездные пути, чтобы не повредить ранее реконструированные дороги.