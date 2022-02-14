Омское правительство представило дизайн к празднованию 200-летия области

Наш регион образовался в феврале 1822 года Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В этом году Омская область празднует 200-летие образования региона. Для оформления праздничных мероприятий и сувенирной продукции дизайнеры разработали фирменный стиль. Его будут наносить на информационные материалы, упаковки, сувениры, наружную рекламу, транспорт и даже самолёты.

Логотип празднования представляет из себя форму карты региона, объединяет в себе надпись «200 лет Омской области» и окружности разных цветов. Всё это означает разнообразность традиций, культур и национальностей людей в нашей области. Природа, образование и бизнес - каждый находит здесь что-то своё.

- Дизайнеры исходили из концепции, что любой регион – это пёстрое неоднородное образование – мозаика из людей различных возрастов и национальностей, живущих в нём, это их традиции и культура, это образование, это бизнес и промышленность, это природа, это мы все и каждый из нас, живущие в нашем родном крае, - рассказали в пресс-службе правительства.

Ознакомиться с проектом юбилейного оформления можно по ссылке