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Общество14 февраля 2022 6:06

За неделю в Омске выявили 150 антимасочников

Профилактические рейды прошли в торговых центрах и общественном транспорте
Виктория КОВЕРНЕВА
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Специалисты рекомендуют обращать внимание на предупреждающие памятки

Специалисты рекомендуют обращать внимание на предупреждающие памятки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам прошедшей недели сотрудники министерства региональной безопасности выявили 453 нарушения масочного режима. В ходе профилактических рейдов было составлено 150 административных протоколов.

Специалистами проверено более 700 машин общественного транспорта. За отсутствие маски оштрафовано шесть водителей.

В ведомстве напомнили, что с начала года более 700 жителей нарушили масочный режим. В 1300 торговых точках посетителям выписали около 159 штрафов, при том что у каждого из них была проведена проверка QR-кода.

За весь период действия масочного режима было выписано штрафов на общую сумму 59 млн рублей.