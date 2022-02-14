На шесть позиций вниз опустилась Омская область в рейтинге качества жизни

Похоже, не все жители согласны с утверждениями властей, что в регионе становится жить комфортнее Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сразу шесть позиций вниз и почетное 19 место «с хвоста» занимает Омская область в рейтинге качества жизни. Такую аналитику приводит РИА «Новости».

Среди 85 регионов Омская область стала 66-ой, потеряв шесть позиций по сравнению с прошлым годом. Рейтинговый балл составил 41,175.

Напомним, что рейтинговый балл рассчитывается на основе 67 показателей, оценивающих условия жизни и ситуацию в социальной сфере. Свое лидерство много лет сохраняют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Аутсайдером по-прежнему является Тыва с рейтингом 19,105.