На Левобережье Омска продают недостроенную многоэтажку за 2,5 млн рублей

Ранее объект планировался под жилой дом, но стройка почему-то стала неактуальной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неплохое капиталовложение предлагают на сайте объявлений Авито: в поселке Солнечном на Левом берегу Иртыша можно купить недостроенную многоэтажку. Объект площадью 4,6 тыс.кв.метров отдают всего за 2,5 млн рублей.

Помимо «лакомой» цены, само здание располагается на земельном участке 7,6 тыс.кв.метров. Проектируемое назначение недостроя - многоквартирный жилой дом.

Степень готовности объекта и расположение коммуникаций в объявлении не указано.